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محمد صلاح يقود ليفربول إلى تجاوز أستون فيلا

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صلاح ليفربول أستون فيلا
صلاح سجل هدف المباراة الوحيد

محمد صلاح يقود ليفربول إلى تجاوز أستون فيلا

ليفربول - د ب أ

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حافظ ليفربول على موقعه في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصارا صعبا أمام ضيفه استون فيلا وتغلب عليه 1 - صفر يوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.

كذلك تغلب تشيلسي صاحب المركز الثالث على ليدز يونايتد 3 - 2، كما فاز أرسنال على ساوثهامبتون 3 – صفر.

ويدين ليفربول بفضل كبير في الفوز للنجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 من ضربة جزاء حصل عليها اللاعب نفسه.

ورفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي وبفارق نقطة واحدة أيضا أمام تشيلسي.

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