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جيرارد: "تمثيل" صلاح أنقذ ليفربول في مباراة أستون فيلا

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صلاح ليفربول أستون فيلا
المخالفة التي احتسب الحكم على إثرها ركلة جزاء لمصلحة النجم المصري

جيرارد: "تمثيل" صلاح أنقذ ليفربول في مباراة أستون فيلا

العربية.نت

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يرى ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب أستون فيلا الحالي أن محمد صلاح "مثّل" على الحكم ليحصل على ركلة جزاء سجل منها فريقه السابق هدف الفوز الوحيد في مباراة الفريقين يوم السبت ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لاعب منتخب إنجلترا السابق: "أعتقد أن ليفربول كان أفضل بشكل عام. أسلوبه كان أفضل منا لكننا أبلينا بلاء حسنا في احتواء خطورته لفترات طويلة.

وزاد: في النهاية تحددت المباراة بركلة جزاء. كانت هناك حالتان في المباراة، ونال ليفربول ركلته.. وإذا نظرتم إلى هذه الواقعة، فإن صلاح هو من ارتكب مخالفة ضد تايرون مينغس أولا.

وأضاف: من الصعب دائما أن تتحمل خسارة مباراة. كنا نعلم أنها ستكون مهمة احتواء. عليك أن تصمد خلال أول 20-25 دقيقة ضد فرق كهذه. لقد أنهينا المباراة بشكل أقوى، بمزيد من الإيمان وبعض الفرص الجيدة.

ويعتقد جيرارد أنه أخطأ عندما انتظر حتى يتقدم ليفربول من أجل إشراك بدلاء لديهم نزعة هجومية، وقال: بعد فوات الأوان، كان يجب أن نهاجم قبل ذلك بقليل، لكن عليك أن تكون حذرا حتى لا يضربك ليفربول بهدفين أو ثلاثة أو أربعة.

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