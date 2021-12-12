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غوارديولا يشيد بستيرلنغ بعد تسجيل هدفه رقم 100

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ستيرلنغ
رحيم محتفلاً بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد أمام وولفرهامبتون

غوارديولا يشيد بستيرلنغ بعد تسجيل هدفه رقم 100

مانشستر - رويترز

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أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم بأداء مهاجمه رحيم ستيرلنغ الذي نفذ ركلة جزاء وأحرز منها هدفه رقم 100 في الدوري خلال فوز فريقه 1-صفر على وولفرهامبتون واندرارز السبت في ملعب الاتحاد.

وكان هدف السبت خامس هدف يحرزه ستيرلنغ في آخر ثماني مباريات في جميع المنافسات وكان بمثابة مؤشر على عودة لاعب منتخب إنجلترا إلى سابق تألقه بعد تراجع مستواه في مرحلة مبكرة من الموسم الحالي.

وقال غوارديولا للصحافيين: أفضل لاعب لدينا ينفذ ركلات الجزاء حتى الآن هو رياض محرز. لأنه أثبت أنه يملك نوعية متميزة تحت الضغط لكنه لم يكن في الملعب.

وأضاف المدرب الإسباني المخضرم: إيلكاي غندوغان يجيد أيضا تنفيذ الركلات لكنه يعاني من مشكلة في الظهر وتراجع أداؤه في آخر مباراتين.

وزاد: وعندها قرروا اختيار برناردو سيلفا وهو يجيد ذلك كما أن رودري أيضا يمكنه تنفيذها لكن رحيم تصدى للمهمة وأحرز هدفا وهذه قيم أقدرها.

وقال غوارديولا أيضا إنه معجب بحصيلة ستيرلنغ الذي أكمل عامه 27 قبل أيام قليلة كما أشاد بحارس المرمى إيدرسون الذي خرج بشباك نظيفة للمرة 100 مع النادي في 212 مباراة.

وأردف المدرب قائلا: هذا رقم كبير بالنسبة لعمر رحيم. 100 هدف عدد كبير. تماما مثل الحفاظ على نظافة الشباك 100 مرة بالنسبة لإيدي. مبروك لهذين اللاعبين وللفريق.

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