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فياريال يواصل احتفالاته بالفوز على رايو

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فياريال رايو فايكانو
فياريال رفع رصيده إلى 19 نقطة

فياريال يواصل احتفالاته بالفوز على رايو

مدريد - د ب أ

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واصل فياريال احتفالاته بالتأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تغلبه 2 - صفر على ضيفه رايو فايكانو، يوم الأحد في المرحلة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح الجزائري عيسى ماندي التسجيل لفياريال في الدقيقة 32، فيما أضاف جيرارد مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد فياريال، المنتشي بصعوده يوم الخميس الماضي للأدوار الإقصائية للمسابقة القارية، إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد رايو فايكانو عند 27 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وكان فياريال تغلب 3 - 2 على مضيفه أتالانتا الإيطالي في مباراته الأخيرة بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، ليبلغ الأدوار الإقصائية للبطولة للمرة الأولى منذ موسم 2008 - 2009.

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