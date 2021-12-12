مرسيليا يستغل تعثر رين ويصعد إلى المركز الثاني

قفز أولمبيك مرسيليا إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على مضيفه ستراسبورغ بهدفي بامبا ديانغ ودوي تشاليتا-تسار يوم الأحد.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 32 نقطة من 17 مباراة متقدما بنقطة واحدة على ستاد رين ثالث الترتيب والذي خسر 2-1 أمام ضيفه نيس رابع الترتيب في الجولة ذاتها.

مادة اعلانية

ويحتل ستراسبورغ، الذي فاز في آخر مباراتين في الدوري وسجل ثمانية أهداف فيهما، المركز السابع وله 26 نقطة من 18 مباراة.

ويتصدر باريس سان جيرمان المسابقة برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، قبل ملاقاة موناكو يوم الأحد.

ومنح ديانغ التقدم لفريق المدرب خورخي سامباولي في الدقيقة 62 بتسديدة خلفية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وحسم مرسيليا الفوز عندما هز تشاليتا-تسار الشباك بضربة رأس قبل ثماني دقائق من النهاية بعد ركلة ركنية من ديميتري باييه.