مواجهات منتظرة بين كبار أوروبا في قرعة دوري الأبطال

تتجه الأنظار يوم الاثنين إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية، إذ تُسحب قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، مع حتمية فرض مواجهات ثقيلة نظراً إلى أسماء بعض الفرق غير المصنفة.

وكان محتماً منذ أن سُحبت قرعة دور المجموعات بأن يشهد ثمن النهائي مواجهات من العيار الثقيل بعدما وضع مانشستر سيتي الإنجليزي وصيف الموسم الماضي مع باريس سان جبرمان الفرنسي (المجموعة الأولى)، ليفربول الإنجليزي مع أتلتيكو مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وحتى بورتو البرتغالي (الثانية)، ريال مدريد الإسباني مع إنتر الإيطالي (الرابعة)، بايرن ميونخ الألماني مع برشلونة الإسباني (الخامسة)، وتشلسي الإنجليزي حامل اللقب مع يوفنتوس الإيطالي (الثامنة).

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وكانت المفاجأة المدوية في دور المجموعات، فشل برشلونة الإسباني في التأهل إلى ثمن النهائي لأول مرة منذ موسم 2021-2002، فيما ذهب ميلان ضحية مجموعته القوية التي تأهل عنها ليفربول وأتلتيكو.

وبما أن فرق سان جيرمان، أتلتيكو، إنتر وتشلسي تأهلت الى ثمن النهائي في المركز الثاني، فإنها بطبيعة الحال تواجه خطر خوض مواجهة شاقة مع احترام مبدأ عدم لقاء فريقين من نفس البلد، أو فريقين كانا معاً في دور المجموعات.

ومن المؤكد أن جميع متصدري المجموعات، إن كان سيتي أو أياكس الهولندي وريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وليل الفرنسي، مفاجأة الدور الأول، ويوفنتوس يمنون النفس بالوقوع على فرق مثل سبورتينغ البرتغالي ومواطنه بنفيكا وفياريال الإسباني بطل "يوروبا ليغ" للموسم الماضي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وجميع الفرق المصنفة تأمل تجنب النادي الباريسي المعزز هذا الموسم بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بدا تأثير رحيله جلياً جداً على برشلونة مع فشل الأخير في تجاوز دور المجموعات بعد هزيمته المذلة في الجولة الختامية على يد بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.

وبعدما اعتاد في الأعوام القليلة الماضية على مواجهة فرق مثل برشلونة، بوروسيا دورتموند الألماني، مانشستر يونايتد وريال مدريد في ثمن النهائي، سيكون أياكس الخيار الأقل قساوة من بين الخيارات الأخرى على سان جيرمان في ثمن النهائي نتيجة اكتفائه بنيله وصافة مجموعته.

ويواجه ميسي، البرازيلي نيمار، كيليان مبابي ورفاقهم خيارات صعبة عدا ذلك، إذ قد يجتمع نادي العاصمة الفرنسية مجدداً بريال مدريد في لقاء سيحمل نكهة خاصة ليس لميسي ونيمار وحسب، بل للوافد الجديد الآخر سيرجيو راموس لأنه سيواجه فريقه السابق إن كان قلب الدفاع متعافياً.

كما هناك إمكانية لقاء بايرن ميونيخ أو ليفربول اللذين يعتبران المرشحين الأوفر حظاً للفوز باللقب بعدما أنهى الفريقان دور المجموعات بالعلامة الكاملة، على غرار أياكس أيضاً لكن الأخير كان في مجموعة أقل صعوبة تضم دورتموند وبشكتاش التركي وسبورتينغ.

ويمني عشاق اللعبة من المحايدين أن يقع سان جيرمان في مواجهة يونايتد في لقاء سيجمع ميسي بغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد هذا الموسم إلى "الشياطين الحمر" بعد رحيل أسطورة ريال السابق عن يوفنتوس الذي سيكون أيضاً من الخيارات أمام نادي العاصمة الفرنسية في مواجهة تشكل عقدة للأخير، إذ لم يسبق له أن فاز على عملاق تورينو في المواجهات الثماني التي جمعتهما سابقاً (6 هزائم وتعادلان).

وتقام مباريات ثمن النهائي في 15 و16 و22 و23 فبراير ذهاباً و8 و9 و15 و16 مارس إياباً.