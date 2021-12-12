ميلان يخطف نقطة ثمينة من أودينيزي

قاد النجم السويدي المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان إلى تعادل في الدقائق الأخيرة مع مضيفه أودينيزي 1 - 1 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بيتو لأودينيزي في الدقيقة 17، لكن إبراهيموفيتش سجل هدف التعادل لميلان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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وشهدت المباراة تعرض إسحاق سوكسيس لاعب أودينيزي للطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع ميلان رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الذي سيكون على موعد مع احتلال الصدارة في حال فوزه على كالياري.

على الجانب الأخر رفع أودينيزي رصيده إلى17 نقطة في المركز الخامس عشر.