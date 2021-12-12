فوز كاسح لبيتيس على ريال سوسييداد

واصل ريال بيتيس انتفاضته ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، إثر فوزه الكبير 4 - صفر على ضيفه ريال سوسييداد يوم الأحد في المرحلة السابعة عشرة للمسابقة.

وافتتح أليكس مورينو التسجيل لبتيس في الدقيقة 14، فيما أضاف خوانمي ونبيل فقير الهدفين الثاني والثالث للفريق الأندلسي في الدقيقتين 57 و66 على الترتيب، ليعود مورينو لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الرابع لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 79.

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وارتفع رصيد بيتيس إلى 33 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد سوسييداد، الذي نال خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي عند 29 نقطة في المركز الخامس.