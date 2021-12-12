هداف سالزبورغ ينفي اقترابه من دورتموند

نفى المهاجم الألماني الشاب كريم أديمي التكهنات المثارة حول إمكانية انتقاله من ريد بول سالزبورغ النمساوي إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال أديمي لشبكة "سكاي تي في" مساء السبت: كما هو الحال في كثير من الآحيان، لم يتم حسم أي شيء، ومثلما قلت سأتواجد في سالزبورغ العام المقبل، وهذا ما أركز عليه.

مادة اعلانية

وأشار أديمي: مثلما قلت ليس لدي ميول، تركيزي منصب هنا في سالزبورغ واتطلع إلى دوري أبطال أوروبا مع الفريق، نريد أن نقدم كل ما في وسعنا في البطولة".

وجاءت تصريحات أديمي بعد تسجيله ثلاثة أهداف عقب مشاركته كبديل في الشوط الثاني ليقود ريد بول لاكتساح تيرول 5 -صفر.

وعزز أديمي صدارته لقائمة هدافي الدوري النمساوي برصيد 14 هدفا، كما ساهم في بلوغ فريقه دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وسجل اللاعب صاحب الـ19 عاما ظهوره الأول مع منتخب ألمانيا في الخريف ويمتد عقده مع سالزبورغ حتى 2024.