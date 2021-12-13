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أغويرو ينوي إعلان اعتزاله كرة القدم

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أغويرو
أغويرو اشتكى من ألم في الصدر شهر أكتوبر الماضي

أغويرو ينوي إعلان اعتزاله كرة القدم

برشلونة - رويترز

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ذكرت صحيفة "إل بريوديكو" الإسبانية يوم الاثنين أن سيرجيو أغويرو مهاجم برشلونة سيعلن اعتزاله كرة القدم هذا الأسبوع، بعد تقييم لحالة قلبه ليسدل اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما الستار على مسيرته.

ورفض برشلونة التعليق كما لم يتسن الوصول لوكيل أعمال اللاعب وأصدقائه لتأكيد هذا النبأ لكن بعض المصادر القريبة منه أكدت لـ "رويترز" أن النادي يجهز لحفل الوداع يوم الأربعاء.

وانضم مهاجم مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد السابق إلى برشلونة في صفقة انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم الحالي ونال المهاجم الأرجنتيني مساعدة طبية في الملعب بعدما اشتكى من ألم في الصدر خلال التعادل 1-1 مع ألافيس في الدوري في أواخر أكتوبر ونقل إلى مستشفى.

وأعلن برشلونة بعدها أن أغويرو سيغيب لثلاثة أشهر على الأقل بعد تقييم حالته.

وقال برشلونة في بيان في نوفمبر: خضع أغويرو لعملية تقييم وتشخيص من الطبيب جوسيب بروغادا. لن يكون بوسعه اللعب لثلاثة أشهر، وسيتم تقييم استجابته للعلاج لتحديد فترة التعافي.

وشارك أغويرو في خمس مباريات في كل المسابقات حتى الآن مع برشلونة وسجل هدفا واحدا في مباراة القمة أمام ريال مدريد بعد أن استهل الموسم بإصابة في ربلة الساق.

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