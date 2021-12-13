ألفيش يعيش حلماً بحث عنه 5 أعوام في "مرسول بارك"

كافح المخضرم داني ألفيش طوال 5 أعوام لارتداء قميص برشلونة الإسباني مجدداً، وفي يوم الثلاثاء سيظهر اللاعب الأكثر فوزاً بالبطولات عبر التاريخ في ملعب "مرسول بارك" ليعيش حلماً بحث عنه طويلاً.

وتقدم داني ألفيش (38 عاماً) قائمة برشلونة التي غادرت إلى السعودية يوم الاثنين لمواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني في مباراة كأس مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض، ليكون الظهور الأول للظهير البارز بقميص برشلونة منذ رحيله صيف 2016.

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وتأتِ المباراة تكريماً لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي فارق الحياة في نوفمبر 2020، وسيرعى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة المباراة، كما سيتوج الفريق الفائز بالكأس.



وقال ألفيش الذي وقع مع برشلونة الشهر الماضي في صفقة انتقال حر، عبر منشور على "إنستغرام": كافحت مثل المجنون خلال 5 أعوام من أجل العودة إلى برشلونة، لم أتوقع أنها ستتأخر كثيرا وستكون بهذه الصعوبة، لكني كنت أؤمن بأن هذه اللحظة ستأتي، اليوم أعود إلى المنزل الذي لم أخرج منه أبداً، لا أعلم متى سينتهي هذا الحلم ولكن أتمنى أن يستمر إلى الأبد.



وليس بمقدور ألفيش المشاركة مع برشلونة قبل بداية العام الجديد وتحديداً عندما تفتح نافذة فترة الانتقالات الشتوية، لكن من المؤكد أن 25 ألف مشجعاً سيستمتعون بمشاهدة اللاعب الذي سيخوض مباراته الأولى مع برشلونة عقب العودة.

وخرج ألفيش بشكل مفاجئ من برشلونة صيف 2016 متوجهاً إلى يوفنتوس الإيطالي، وبعد موسم واحد كشف اللاعب البرازيلي أنه عرض على إدارة جوسيب ماريا بارتوميو العودة إلى برشلونة مجدداً لكن الأخير رفض إعادة أحد أنجح اللاعبين في تاريخ برشلونة.



وانتقل داني ألفيش إلى كاتالونيا صيف 2008 وتحديداً بعد تعيين المدرب الشهير بيب غوارديولا مديراً فنياً لبرشلونة، وخاض معه 391 مباراة، وفاز معه بـ23 بطولة، 6 في الدوري الإسباني، و3 في دوري أبطال أوروبا، و4 كأس الملك، و3 بطولات كأس العالم للأندية، و3 بطولات كأس السوبر الإسباني و4 في بطولة السوبر الإسباني.