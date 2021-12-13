أنشيلوتي: ريال مدريد الأقرب للفوز بالدوري الإسباني

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد شعورا بالثقة وقال إنه يعتقد أن ريال مدريد مرشح وافر الحظ بشكل واضح للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 2 - صفر في مباراة ديربي مدريد التي أقيمت مساء الأحد ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، وذلك بعد أن تغلب عليه بهدفين سجلهما كريم بنزيمة وماركو أسينسيو.

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ولدى سؤاله عن انطباعه بشأن المسيرة الجيدة للفريق، قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي: لا أعتقد أن هذا هو تأثير أنشيلوتي وإنما لدي فريق يجعلني هادئا بسبب ما يقدمه على أرض الملعب. يتعاملون مع المباراة بشكل جيد للغاية ويتمتع الفريق بالتزام دفاعي. إنه فريق، ليس فقط مجموعة من اللاعبين ذوي القدرات العالية، وهذا هو الفارق.

وتابع: نحن مرشحون نتمتع بحظ وافر لأننا نؤدي بشكل رائع، أفضل من الآخرين، لكن تركيزنا منصب على المباريات المقبلة لأن التراجع الذهني قد يكلفنا الكثير. هذه هي الطريقة الوحيدة للاقتراب بصورة أكبر من الفوز.

وأضاف أنشيلوتي: أحب الأداء الدفاعي للفريق حقا، فهذا هو أكثر جانب قمنا بتحسينه منذ بداية الموسم. إننا أكثر صلابة. ورغم أن الضغط ليس كبيرا للغاية، فإننا نوظف المهاجمين للهجمات المرتدة.

وكان الفوز في مباراة الأحد هو السابع على التوالي لريال مدريد في الدوري الإسباني وقد وسع الفارق الذي يفصله عن أشبيلية صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط، علما أن إشبيلية يتبقى له مباراة مؤجلة.