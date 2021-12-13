إقالة مدرب نيجيريا قبل أسابيع من بداية كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم رحيل المدرب جيرنوت رور قبل أسابيع قليلة على انطلاق كأس الأمم الإفريقية على أن يتولى المدير الفني للاتحاد أوغستين إغوافون المسؤولية مؤقتا.



وقاد رور، الذي يتولى المسؤولية منذ أغسطس 2016، المنتخب النيجيري إلى نهائيات كأس العالم 2018 والمركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية 2019 لكنه واجه انتقادات بسبب النتائج السيئة أمام فرق أقل تصنيفا في المباريات الأخيرة.



وتعادلت نيجيريا 1-1 مع الرأس الأخضر في نوفمبر وخسرت 1-صفر بملعبها أمام جمهورية إفريقيا الوسطى في أكتوبر تشرين الأول بتصفيات كأس العالم 2022.



وقال محمد سانوسي الأمين العام للاتحاد النيجيري في بيان: العلاقة بين الاتحاد النيجيري لكرة القدم والسيد رور انتهت. نشكره على خدماته للمنتخب النيجيري.



وسيتولى إغوافون، الذي قاد نيجيريا من 2005 إلى 2007، مسؤولية إعداد الفريق للمشاركة في كأس الأمم بالكاميرون في الفترة من التاسع من يناير كانون الثاني إلى السادس من فبراير إلى حين تعيين مدرب دائم.



وتلعب نيجيريا في المجموعة الرابعة بجانب مصر والسودان وغينيا بيساو.

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