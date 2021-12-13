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برشلونة يصطدم بنابولي في الدوري الأوروبي

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ميسي برشلونة نابولي
من مواجهة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2019-2020

برشلونة يصطدم بنابولي في الدوري الأوروبي

نيون - د ب أ

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أوقعت قرعة الدور الفاصل المؤهل إلى دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت يوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، برشلونة الإسباني مع نابولي الإيطالي، فيما سيواجه إشبيلية الإسباني الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد ستة ألقاب دينامو زغرب الكرواتي.

كذلك أوقعت القرعة فريق بوروسيا دورتموند الألماني في مواجهة غلاسكو رينجرز الاسكتلندي وبورتو البرتغالي في مواجهة لاتسيو الإيطالي وأتلانتا الإيطالي في مواجهة أولمبياكوس اليوناني.

كذلك أوقعت لايبزيغ الألماني في مواجهة ريال سوسييداد الإسباني وزينيت سان بطرسبرغ الروسي أمام ريال بيتيس الإسباني وشيريف تيراسبول المولدوفي أمام سبورتينغ براغا البرتغالي.

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