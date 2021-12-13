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بعد معاناته من صعوبات في التنفس.. جيلينسكي جاهز للعب

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جيلينسكي
اللاعب البولندي خرج بعد 19 دقيقة من بداية المباراة

بعد معاناته من صعوبات في التنفس.. جيلينسكي جاهز للعب

نابولي - رويترز

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أعلن نادي نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أن لاعب وسطه البولندي بيوتر جيلينسكي، الذي تم استبداله بسبب صعوبات في التنفس خلال الهزيمة 1-صفر يوم الأحد أمام إمبولي، حصل على الضوء الأخضر للعب.

وذكرت تقارير وسائل إعلام إيطالية أن الدولي البولندي بدا عليه التعب في الشوط الأول وأشار إلى رقبته وصدره قبل أن يحل لورينزو إنسيني محله في الدقيقة 22.

وأصدر نابولي في وقت لاحق بيانا قال فيه إن جيلينسكي البالغ عمره 27 عاما والذي أصيب بكوفيد-19 العام الماضي حصل على الضوء الأخضر للعب بعد فحوصات.

وجاء هذا الحادث بعد يوم من استبدال فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد بسبب صعوبات في التنفس خلال الفوز 1-صفر على نوريتش سيتي في الدوري الممتاز.

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