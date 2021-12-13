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بينيتز عن تبديل ريتشارليسون: لست مضطراً لشرح كل شيء

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ريتشارلسون بينيتز
المدرب أخرج اللاعب البرازيلي من مباراة كريستال بالاس

بينيتز عن تبديل ريتشارليسون: لست مضطراً لشرح كل شيء

لندن - رويترز

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يرى رفائيل بينيتيز مدرب إيفرتون أنه ليس مضطرا لتفسير كل قرار للجماهير بعد أن قوبل استبداله للمهاجم ريتشارليسون خلال الهزيمة 3-1 أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بصيحات استهجان.

وأضاف بينيتيز أنه أخرج ريتشارليسون من الملعب حتى يتجنب الإصابة قبل فترة مليئة بالمباريات، رغم أن المهاجم البرازيلي بدا غير سعيد باستبداله بسالومون روندون في الدقيقة 58.

وأبلغ بينيتيز "سكاي سبورتس": يعاني ريتشارليسون من مشكلة في ربلة الساق وعرفنا ذلك في الشوط الأول. كنا نفكر في تغييره ولكننا لم نفعل ذلك، لم نكن نريده أن يصاب قبل الفترة المليئة بالمباريات وكان غير مؤثر في المباراة.

وواصل: لكن لا يمكنك شرح ذلك طيلة الوقت. أشعر بخيبة أمل لأن الناس لا يدركون أنك تقوم بالتغييرات وتسير الأمور على ما يرام، حيث كان روندون لاعبا رئيسيا في الطريقة التي سيطرنا بها على الكرة.

وكانت هزيمة إيفرتون باستاد سيلهرست بارك السابعة له في تسع مباريات وزادت من الضغط على بينيتيز الذي واجه غضبا جماهيريا هذا الشهر بعد الهزيمة 4-1 أمام الغريم المحلي ليفربول.

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