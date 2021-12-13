توخيل يساند ماونت للوصول إلى أفضل مستوياته

استغرق ماسون ماونت لاعب وسط تشيلسي بعض الوقت للوصول إلى أفضل أداء له هذا الموسم لكن المدرب توماس توخيل قال إن اللاعبين الشبان قد يواجهون تراجعا في المستوى ومن المهم جدا تعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وعانى ماونت البالغ عمره 22 عاما في بداية الموسم بعد مشوار إنجلترا لنهائي بطولة أوروبا 2020 التي اضطر للخضوع للعزل الذاتي خلالها بعد مخالطة بيلي غيلمور لاعب أسكتلندا الذي أصيب بفيروس كورونا.

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لكنه استعاد أفضل مستوياته في المباريات الأخيرة وكان طرفا مباشرا في عشرة أهداف سجل منها ستة وصنع أربعة في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل: بعض اللاعبين الشبان يمرون بفترات صعبة. الشيء الأكثر أهمية هو مساندتهم ومساعدتهم على الخروج من هذه الأزمات وتعزيز ثقتهم في أنفسهم.

وهز ماونت الشباك في الفوز 3-2 يوم السبت على ضيفه ليدز يونايتد وأكد توخيل أن اللاعب يملك القدرات التي تمكنه من تسجيل وصناعة المزيد من الأهداف.

وأضاف: السر يكمن في التوقيت والسرعة والقدرة على تحديد الوقت والمكان المناسب للوجود في منطقة الجزاء. الأمر يتعلق أيضا بالانسجام بينه وبين ريس جيمس طوال الوقت.