.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توخيل يساند ماونت للوصول إلى أفضل مستوياته

  • الخط
ماونت تشيلسي
ماونت شارك في 10 أهداف مع تشيلسي خلال الموسم الحالي

توخيل يساند ماونت للوصول إلى أفضل مستوياته

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

استغرق ماسون ماونت لاعب وسط تشيلسي بعض الوقت للوصول إلى أفضل أداء له هذا الموسم لكن المدرب توماس توخيل قال إن اللاعبين الشبان قد يواجهون تراجعا في المستوى ومن المهم جدا تعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وعانى ماونت البالغ عمره 22 عاما في بداية الموسم بعد مشوار إنجلترا لنهائي بطولة أوروبا 2020 التي اضطر للخضوع للعزل الذاتي خلالها بعد مخالطة بيلي غيلمور لاعب أسكتلندا الذي أصيب بفيروس كورونا.

لكنه استعاد أفضل مستوياته في المباريات الأخيرة وكان طرفا مباشرا في عشرة أهداف سجل منها ستة وصنع أربعة في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل: بعض اللاعبين الشبان يمرون بفترات صعبة. الشيء الأكثر أهمية هو مساندتهم ومساعدتهم على الخروج من هذه الأزمات وتعزيز ثقتهم في أنفسهم.

وهز ماونت الشباك في الفوز 3-2 يوم السبت على ضيفه ليدز يونايتد وأكد توخيل أن اللاعب يملك القدرات التي تمكنه من تسجيل وصناعة المزيد من الأهداف.

وأضاف: السر يكمن في التوقيت والسرعة والقدرة على تحديد الوقت والمكان المناسب للوجود في منطقة الجزاء. الأمر يتعلق أيضا بالانسجام بينه وبين ريس جيمس طوال الوقت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
  مصور سعودي سافر إلى 25 دولة لهذا السبب   مصور سعودي سافر إلى 25 دولة لهذا السبب
ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث
الأكثر قراءة
والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين
فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع
بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق
دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين
عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها
وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص
قبل أن تذهب
غلاء أسعار جنوني للمواد الغذائية بين مخيمات النازحين في مأرب
غلاء أسعار جنوني للمواد الغذائية بين مخيمات النازحين في مأرب
اكتشف المزيد