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خطأ مانشستر يونايتد يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة القرعة

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مانشستر يونايتد وقع في مواجهة فياريال

خطأ مانشستر يونايتد يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة القرعة

نيون - د ب أ

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين، أنه سيجري إعادة سحب قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن شهدت عملية السحب "خطأ فنيا" .

وذكر "يويفا": بعد مشكلة فنية في برنامج مزود خدمة خارجي مسؤول عن توجيه المسؤولين (المشاركين في سحب القرعة) للفرق المؤهلة لمواجهة بعضها بعضا، وقع خطأ في قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف "يويفا" أن القرعة ستعاد في الساعة 1400 بتوقيت غرينيتش اليوم للكشف عن تفاصيل أخرى بشأن الخلل الفني الذي نادرا ما يحدث.

ويتعلق الأمر بوضع مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة فياريال الإسباني، وهو ما لا تتيحه قواعد البطولة حيث لا يمكن أن يلتقي الفريقان في دور الستة عشر بعد أن التقيا في دور المجموعات، وأعيد السحب خلال القرعة التي أوقعت مانشستر سيتي في مواجهة فياريال.

وأعلن "يويفا" بعدها عن إعادة القرعة، حيث يبدو أن الكرة التي تحمل اسم مانشستر يونايتد لم تكن بذلك ضمن إناء الفرق المؤهلة لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني.

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