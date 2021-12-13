داني ألفيش يتقدم قائمة برشلونة المغادرة إلى السعودية

ضم تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني المخضرم البرازيلي داني ألفيش إلى قائمة الفريق التي ستغادر إلى السعودية لمواجهة بوكا جونيورز يوم الثلاثاء في مباراة كأس مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتعاقد برشلونة مع داني ألفيش (38 عاماً) مجدداً بعقد لمدة عام ونصف كلاعب حر، في فترته الثانية مع الفريق بعدما مثله بين عامي 2008 وحتى 2016.

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وسيلاقي برشلونة نظيره الأرجنتيني مدعوماً بأغلب نجومه، إذ اختار تشافي قائمة من 28 لاعباً، بينما سيغيب الثلاثي أنسو فاتي وممفيس ديباي وجوردي ألبا بسبب الإصابة.



