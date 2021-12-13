ريال مدريد يواصل هيمنته على أتلتيكو

واصل ريال مدريد تحليقه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، واجتاز إحدى العقبات الهامة في حملته لاستعادة لقب المسابقة، الذي فقده في الموسم الماضي، بعدما حسم ديربي العاصمة الاسبانية مدريد لمصلحته، بتغلبه 2-صفر على جاره أتلتيكو مدريد يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السابعة عشر للمسابقة.

وافتتح النجم الفرنسي كريم بنزيمه التسجيل للريال في الدقيقة 16، ليعزز صدارته ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 13 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه خوانمي، مهاجم ريال بيتيس.

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وأضاف ماركو أسينسو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 57، ليؤمن النقاط الثلاث للفريق الأبيض، الذي حقق فوزه العاشر على التوالي في مختلف البطولات.

وارتفع رصيد الريال، الذي واصل انتفاضته الجامحة بتحقيقه انتصاره الثالث عشر في البطولة هذا الموسم والسابع على التوالي، إلى 42 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع برشلونة.

في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو (حامل اللقب)، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية على التوالي، عند 29 نقطة، ليظل في المركز الرابع.

بهذا الفوز، واصل الريال حفاظه على سجله خاليا من الهزائم ضد أتلتيكو للمباراة الـ11 على التوالي في بطولة الدوري، حيث حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات، فيما ظل أتلتيكو عاجزا عن تحقيق أي انتصار في الديربي ببطولة الدوري منذ أكثر من 5 أعوام.