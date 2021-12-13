كأس مارادونا يعيد ذكريات 20 عاماً بين ريكيلمي وتشافي

ستجمع العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء، الإسباني تشافي، مدرب برشلونة، وخوان ريكيلمي، نائب رئيس بوكا جونيورز، وذلك في مباراة بين الفريقين على كأس مارادونا، بعد مرور قرابة الـ 20 عاما على آخر مرة لعبا فيها سويا بقميص واحد.

ومن المقرر أن يظهر الإعجاب المتبادل بين الزميلين السابقين، عندما يستضيف ملعب "مرسول بارك" اللقاء، الذي أعلن عنه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق من العام الجاري، وذلك تخليداً لذكرى اللاعب الذي يصفه الكثيرون بأنه الأعظم على الإطلاق.

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وتعود علاقة تشافي بريكيلمي إلى عامي 2002 و2003، عندما لعبا سويا في برشلونة، في تلك الفترة خاض النجم الأرجنتيني 42 مباراة وسجل 6 أهداف، لكنه فشل في حل خلافاته مع المدرب الهولندي لويس فان غال، لينتهي به الأمر بالانتقال إلى فياريال.

وعلى الرغم من الفترة القصيرة التي قضاها ريكيلمي في برشلونة، إلا أنه ترك بصمة واضحة للشبان حينها، لاسيما تشافي وإنييستا، اللذين دخلا تاريخ برشلونة والمنتخب الإسباني.

وفي مقابلة سابقة أجراها المدرب الحالي للنادي الكاتالوني، أشاد تشافي بالأرجنتينيين سافيولا وغابرييل ميليتو، اللذين لعبا معه أيضا في برشلونة، قائلا: لاعب كرة القدم الأرجنتيني عادة ما يكون موهوبا وتكتيكيا إلى أبعد مدى، أتذكر رومان ريكيلمي الذي وصل إلى مستوى استثنائي.

وفي العام الماضي، كشف الإسباني سانتي كازورلا، الذي لعب مع ريكيلمي في فياريال، عن المكانة التي يتمتع بها نائب رئيس بوكا جونيورز لدى تشافي، وذكر: تحدثت كثيرا عن هذا الأمر مع أندريس إنييستا وتشافي في المنتخب الوطني، رأوا أن ريكيلمي كان سيحدث فارقا في عالم كرة القدم، لو استمر لفترة أطول مع برشلونة.

ومن جانب ريكيلمي، دائما ما يثني على ميسي وتشافي وإنيستا، خاصة في فترة تواجدهم تحت قيادة بيب غوارديولا، وفي ذلك الوقت سألوه في إحدى وسائل الإعلام الإسبانية عن الفريق وعن اللاعبين الذين من الممكن أن يشتري تذكرة لمشاهدتهم، وأجاب: سأفعل ذلك من أجل برشلونة، وبالنسبة للاعبين فهم إنييستا وميسي وتشافي، هم مختلفون، يسعدني رؤيتهم يلعبون سويا، وعندما يكونون في أفضل حالاتهم لا توجد طريقة للتغلب عليهم.

وأردف: إنهم يريدون دائما الكرة، ولمسها 300 مرة في المباراة.

وبعد ما يقارب 20 عاما على وصول ريكيلمي إلى برشلونة، سيلتقي مجددا بتشافي، ولكن هذه المرة في العاصمة السعودية الرياض، لكن بأدوار مختلفة، حيث يتولى تشافي تدريب برشلونة وريكيلمي يعمل نائبا لرئيس بوكا جونيورز.