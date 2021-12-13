نابولي يخسر أمام إمبولي ويتراجع إلى المركز الرابع

تلقى نابولي خسارة مفاجئة على أرضه 1-صفر أمام إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد، وهي ثالث هزيمة له في آخر خمس مباريات بالدوري.



وظهر صاحب الأرض بعيدا عن مستواه في الشوط الأول، لكنه اقترب من افتتاح التسجيل عبر محاولة من إليف إلماس مرت أعلى العارضة.



وأهدر نابولي عدة فرص عقب الاستراحة لكن ضربة رأس باتريك كوتروني تسللت إلى مرمى أصحاب الأرض ومنحت هدف الفوز لإمبولي في الدقيقة 70.



وضغط فريق المدرب لوتشيانو سباليتي بشدة على إمبولي لينهي المباراة بعدما أطلق 30 تسديدة على المرمى لكن بدون مهاجمه المصاب فيكتور أوسيمن ومجموعة من اللاعبين البارزين الاخرين لم ينجح نابولي في إدراك التعادل.



وبعد عدم خسارته في أول 12 مباراة بالدوري هذا الموسم وتصدر المسابقة، قد ينهي نابولي صاحب المركز الرابع الجولة متأخرا بفارق أربع نقاط عن إنتر ميلان في حال تغلب حامل اللقب على كالياري في وقت لاحق ليتصدر الترتيب.



وواصل إمبولي مفاجآته في الدوري بعدما حقق انتصاره الثالث في اخر أربع مباريات بالمسابقة ليتقدم للمركز السابع.

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