39 شهراً تبعد 14 لاعباً من برشلونة وبوكا منذ آخر مواجهة

تبقى 8 لاعبين فقط من 22 لاعبًا أساسيًا خاضوا المواجهة الأخيرة بين برشلونة وبوكا جونيورز خلال مباراة كأس "خوان غامبر" التي أقيمت أغسطس 2018، وذلك قبل أن يتواجه الفريقان للمرة الأولى منذ ذلك التاريخ يوم الثلاثاء في الرياض خلال مباراة "كأس مارادونا" التي تقام تكريمًا للأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا.



وانتصر برشلونة على نظيره الأرجنتيني بثلاثية نظيفة في تلك المباراة الودية، لكن المفارقة هي رحيل جميع من سجلوا الأهداف حينها، البرازيلي مالكوم، والأسطورة ليونيل ميسي ورافينيا ألكانترا.

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ويعد ميسي، ولويس سواريز، الذي كان على دكة البدلاء حينها، بالإضافة إلى إيفان راكيتيتش لاعب الوسط الكرواتي هم أبرز من رحلوا عن برشلونة خلال تلك الفترة.

ولم يتبقَ من تشكيلة برشلونة الأساسية التي خاضت تلك المواجهة سوى 5 لاعبين استمروا مع الفريق حتى الآن، هم حارس المرمى أندريه تير شتيغن، ثلاثي الدفاع جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي وسيرجيو روبيرتو ولاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو.



وعلى الجانب الآخر، بقي ثلاثة لاعبين فقط مع بوكا جونيورز منذ مباراة 2018 وحتى الآن، هم المدافع كارلوس إزكويردوس، وجناحا الفريق سباستيان فيلا كانو وإدوين كاردونا.

ولعب مارادونا لبوكا جونيورز على فترتين، كانت الأولى موسم 1981-1982 وبعدها رحل إلى برشلونة، وقرر ختام مسيرته في النادي الأرجنتيني مرة أخرى حينما انتقل إليه عام 1995، وعلّق حذاءه بعدها بعامين.

وفاز دييغو بأربعة ألقاب مع الفريقين، كان لبرشلونة النصيب الأكبر منها بثلاث بطولات، وكأس وحيد مع بوكا.