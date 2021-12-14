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أتلتيكو يفقد غريزمان في قمة إشبيلية

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أنطوان تعرض إلى إصابة في الفخذ الأيمن

أتلتيكو يفقد غريزمان في قمة إشبيلية

مدريد - فرانس برس

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تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان في المواجهة المرتقبة لفريقه أتلتيكو مدريد حامل اللقب أمام إشبيلية السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بسبب "إصابة عضلية" في فخذه الأيمن تعرّض لها خلال ديربي العاصمة أمام ريال المتصدر الأحد الماضي.

وأفاد أتلتيكو في بيان أن ابن الـ 30 عامًا خضع لفحص بالرنين المغناطيسي أظهر "إصابة في عضلة الفخذ الأيمن".

ولم يحدّد النادي صاحب الركز الرابع في الدوري برصيد 29 نقطة، مدة غياب مهاجمه المعار من برشلونة، مشيرًا إلى "انتظار المزيد من التطورات"، غير أنّ مشاركته في المباراة أمام إشبيلية الثاني (34 نقطة) تبدو شبه مستحيلة.

واستُبدل غريزمان في الشوط الأوّل من ديربي مدريد التي خسرها "روخي بلانكوس" أمام جاره اللدود صفر-2، بعد أن شعر بأوجاع في فخذه الأيمن.

وغاب ثالث أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي عن مباراة واحدة فقط هذا الموسم بداعي الإيقاف، وذلك بمواجهة ليفربول الإنجليزي في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي فاز بها الاخير 2-صفر.

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