اكتشاف رقم قياسي من الإصابات بكورونا في الدوري الإنجليزي

اكتشف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 42 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وهو رقم قياسي بين اللاعبين والأجهزة المعاون في مختلف الأندية الأسبوع الماضي، حسبما أعلن يوم الاثنين، وذلك بعد ساعات من تفشي الإصابة في مانشستر يونايتد مما جعل خوضه مباراة برنتفورد محل شك.



وتمثل 42 حالة إيجابية بين أكثر من 3800 فرد أكثر من مجموع الحالات في الأسابيع السبعة الأخيرة مجتمعة وهم رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في أسبوع واحد.



وقال الدوري في بيان: عادت رابطة الدوري إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها وهتزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة.



ومن المقرر أن يلعب يونايتد خارج أرضه مع برنتفورد الثلاثاء، لكن النادي قال إنه يناقش الدوري الممتاز بشأن ما إذا كان ينبغي أن تقام المباراة في موعدها.



وكشف ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا وغراهام بوتر مدرب برايتون أنه يوجد لاعبون مصابون بكوفيد-19 في صفوف الفريقين.

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