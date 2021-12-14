إيفرتون يعلن غياب ريتشارليسون عدة أسابيع

أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مهاجمه ريتشارليسون سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة بعد إصابته بتمزق في ربلة الساق.

واستبدل المدرب رفائيل بينيتيز المهاجم البرازيلي الدولي البالغ من العمر 24 عاما في الشوط الثاني خلال الهزيمة 3-1 خارج الديار أمام كريستال بالاس يوم الأحد، وهو قرار قوبل بصيحات استهجان من الجماهير الزائرة.

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ودافع بينيتيز عن قرار استبدال ريتشارليسون بسالومون روندون، قائلا إن الإبقاء على المهاجم البرازيلي في الملعب كان يمثل مخاطرة كبيرة.

وقال إيفرتون في بيان: اضطر ريتشارليسون إلى مغادرة الملعب مبكرا باستاد سيلهرست بارك وأظهر فحص الأشعة أن اللاعب البرازيلي يعاني من تمزق في ربلة الساق، ومن المتوقع أن يبتعد ريتشارليسون لعدة أسابيع.

وتعرض إيفرتون لصدمة أخرى بعد إصابة الجناح أندروس تاونسند بكسر بسيط في قدمه أمام بالاس وسيخضع لتقييم طبي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

كما تحوم شكوك حول مشاركة القائد شيموس كولمان أمام تشيلسي خارج الديار يوم الخميس عقب معاناته من كدمات في العظام في الدقائق الأخيرة من مباراة بالاس.

ويحتل إيفرتون، الذي خسر أربع مرات في مبارياته الخمس الأخيرة، المركز 14 في الدوري برصيد 18 نقطة من 16 مباراة.