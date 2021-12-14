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بايرن يكتسح شتوتغارت ويبتعد بصدارة الدوري

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من لقاء بايرن ميونخ وشتوتغارت

بايرن يكتسح شتوتغارت ويبتعد بصدارة الدوري

ميونخ - د ب أ

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ابتعد فريق بايرن ميونخ بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على مضيفه شتوتغارت 5 - صفر يوم الثلاثاء في المرحلة السادسة عشرة من "البوندسليغا"، ليضمن بذلك لقب بطل الشتاء في المسابقة.

وقطع بايرن ميونخ خطوة جديدة على طريق حلم التتويج بلقب الدوري المحلي للمرة العاشرة على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

وأنهى النادي البافاري الشوط الأول متقدما بهدف قبل أن ينتفض في الشوط الثاني ويحرز رباعية وسط تألق لافت من جانب سيرج جنابري والقناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث تكفلا بتسجيل الأهداف الخمسة بواقع ثلاثة أهداف (هاتريك) لغنابري وهدفين لليفاندوفسكي.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 40 نقطة من 16 مباراة متفوقا بتسع نقاط على أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي خاض 15 مباراة، وتوقف رصيد شتوتغارت عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

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