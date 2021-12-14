بوكا جونيورز يفوز بكأس مارادونا على حساب برشلونة

توج بوكا جونيورز الأرجنتيني، يوم الثلاثاء، بكأس مارادونا بعد فوزه على نظيره برشلونة الإسباني بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

وأقيمت المواجهة بين الفريقين تخليدا لذكرى الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وشارك مع برشلونة للمرة الأولى لاعبه البرازيلي داني ألفيش (38 عاماً) العائد إليه كلاعب حر بعدما غادر النادي الكتالوني في يونيو 2016، على أن يشارك مع فريقه الجديد-القديم في المباريات الرسمية اعتباراً من يناير المقبل.

وسيطر فريق المدرب تشافي هيرنانديز على مجريات الشوط الأول، وكان قريباً من التسجيل عندما لعب ألفيش كرة عرضية شكلت خطورة لكن لم تجد من يتابعها داخل المرمى، وأتبعه ريكي بويغ بتصويبة قوية أمسكها الحارس أوغوستين روسي.



وواصل روسي تألقه عندما تصدى لكرة ألفيش القوية وحولها للركنية. ومن هجمة سريعة أضاع بوكا جونيور هدفاً محققاً عندما انفرد سيباستيان فيا بالمرمى وصوب الكرة بجانب القائم.



وبعد مرور خمس دقائق على انطلاقة الشوط الثاني الذي أجرى خلاله برشلونة تغييراً واحداً مقابل سبعة تغييرات لبوكا، نجح برشلونة في افتتاح التسجيل عندما تلقى جوتغلا كرة عرضية هيئها لنفسه واستدار وصوبها قوية في المقص الأيسر للحارس روسي.

وبعد عدة محاولات تمكن بوكا جونيور من تعديل النتيجة عندما تلقى البديل سيبايوس كرة عرضية لعبها مباشرة على يسار نيتو (76) قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح التي أعلنت فوز بوكا 4-2.



















