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روما يتفوق على سبيزيا ويعود إلى الانتصارات

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روما سبيزيا
من لقاء روما وسبيزيا

روما يتفوق على سبيزيا ويعود إلى الانتصارات

روما - د ب أ

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استعاد روما نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على سبيزيا 2 - صفر، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة من المسابقة.

وكان روما قد خسر آخر مباراتين له في الدوري أمام كل من بولونيا وإنتر ميلان صفر - 1 وصفر - 3 على الترتيب، لكن فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عاد لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم.

وتقدم روما في الدقيقة السادسة عن طريق مدافعه الإنجليزي كريس سمولينغ، قبل أن يضيف زميله روجر إيبانيز الهدف الثاني في الدقيقة 56.

ورفع روما رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس متفوقا بفارق الأهداف على يوفنتوس صاحب المركز السابع بالرصيد ذاته من النقاط، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.

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