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ريال مدريد غاضب من مواجهة باريس بدلاً من بنفيكا

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ريال مدريد سيواجه باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد غاضب من مواجهة باريس بدلاً من بنفيكا

مدريد - د ب أ

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كشفت تقارير إعلامية رياضية في إسبانيا يوم الثلاثاء أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم غاضب إزاء إعادة قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الاثنين إثر خطأ فني وقع خلال سحب القرعة في المرة الأولى، لكنه لم يعلن بعد ما إذا كان سيحاول اتخاذ إجراء أم لا.

وقال إيميليو بوتراغينو، نجم هجوم ريال مدريد السابق ومدير العلاقات المؤسسية الحالي، إن "ما حدث كان أمرا مفاجئا ومخزيا ويصعب فهمه"، وذلك بعد إلغاء السحب الأول للقرعة الاثنين، والذي كان قد أوقع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا البرتغالي قبل أن يحدث الخطأ الفني.

وتمثل الخطأ في وقوع مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة فياريال الإسباني وهو ما لا تتيحه قواعد البطولة حيث التقى الفريقان في دور المجموعات، لكن الكرة التي تحمل اسم فريق مانشستر يونايتد لم تكن على ما يبدو متواجدة ضمن إناء الفرق التي يمكن أن تواجه أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأعلن الاتحاد الأوروبي بعدها عن إعادة القرعة، وقد وقع ريال مدريد في المرة الثانية في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، وهي تشكل مواجهة أكثر صعوبة بالنسبة لريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية أن مسؤولي ريال مدريد كانوا غاضبين بشكل كبير خلف الكواليس واحتجوا بقوة على الاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن علاقة ريال مدريد واليويفا متوترة بالفعل بسبب تمسك ريال مدريد بطموح إطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي.

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