كروس يصف باريس سان جيرمان بالخصم الممتع

يرى الألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني أن فريقه وقع في أصعب مواجهة ممكنة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، لكنه مستمتع بفرصة مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي البداية، أوقعت قرعة دور الستة عشر لدوري الأبطال التي جرت يوم الاثنين في نيون السويسرية، ريال مدريد في مواجهة بنفيكا البرتغالي، لكن بسبب خطأ فني أعيدت القرعة، ليقع متصدر الدوري الإسباني في مواجهة قوية أمام سان جيرمان.

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وقال كروس في تسجيل فيديو عبر شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور يوم الثلاثاء: لدينا منافس ممتع للغاية في الجولة المقبلة، أعتقد أنه المنافس الأصعب من بين المرشحين الخمسة لمواجهتنا.

وأضاف: هذه هي المباريات التي نلعب من أجلها، نتطلع لهذه المباريات في ظل وجود الكثير من الإمكانات داخل الملعب، لنرى ما سيحدث، في النهاية نحن مدريد.

وأطاح الريال بسان جيرمان في أخر مواجهة بينهما في دور الستة عشر لموسم 2017 - 2018 لدوري الأبطال لكن النادي الفرنسي تفوق في المواجهتين الأخريين في موسمي 1992 - 1993 و1993 - 1994 في بطولتي كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية.

وقال كروس: دائما نتطلع لهذه النوعية من المباريات ولدينا ثقة كبيرة في بلوغ دور الثمانية.

وأضاف: نؤدي بشكل جيد للغاية ، تركيزنا في الوقت الراهن ينصب على الدوري ويتبقى لنا الكثير من المباريات قبل مواجهة دوري الأبطال.

وأكد: الشيء الأكثر أهمية الآن هو مواصلة ما نقوم به في المباريات المقبلة، ومواصلة حصد النقاط التي تقربنا من هدفنا المتمثل في الفوز بلقب الدوري في نهاية الموسم.

وختم كروس بالقول: هذا هو الشيء الأكثر أهمية وعلينا أن نركز على ذلك ثم دوري الأبطال ، لكن حينما يأتي وقته.