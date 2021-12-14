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مانشستر يونايتد: ليندلوف يتعافى من صعوبات في التنفس

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ليندلوف مانشستر يونايتد نوريتش
فيكتور خرج من مباراة يونايتد ونوريتش بسبب مشكلة في التنفس

مانشستر يونايتد: ليندلوف يتعافى من صعوبات في التنفس

مانشستر - رويترز

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أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن قلب الدفاع فيكتور ليندلوف يتعافى جيدا من صعوبات في التنفس أجبرته على الخروج مستبدلا في الانتصار على نوريتش سيتي مطلع الأسبوع الجاري.

وحل إيريك بيلي محل الدولي السويدي البالغ عمره 27 عاما في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في كارو رود وقال المدرب رالف رانغنيك إن ليندلوف شعر بضيق في التنفس وآلام في الصدر.

وأضاف عقب المباراة: لا يتذكر اللاعب نفسه كيف بدأ الألم. أعتقد أنه اصطدم بلاعب آخر وبعدها واجه صعوبات في التنفس لأكثر من عشر دقائق. معدل ضربات قلبه كان أعلى من الطبيعي ولذلك شعر بالخوف.

وقال يونايتد في بيان: يخضع فيكتور حاليا لسلسلة من الفحوصات الاحترازية لكنه يتعافى جيدا من المشكلة التي تعرض لها أمام نوريتش.

وأضاف يونايتد أن حالة ليندلوف لا علاقة لها بمشكلة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في النادي.

وتأجلت مباراة يونايتد في الدوري خارج ملعبه أمام برينتفورد والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بكوفيد-19 في أولد ترافورد.

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