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إصابة مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا

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دي يونغ مودريتش ريال مدريد برشلونة
مودريتش خلال لقاء الكلاسيكو الأخير

إصابة مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا

مدريد - د ب أ

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن الفحوص كشفت إصابة لاعبيه لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشار النادي إلى أن آخر جولة من الفحوص الدورية كشفت عن إصابة اللاعبين، وأنهما بدءا الخضوع للعزل الذاتي.

ويتأهب ريال مدريد، الذي تغلب على أتلتيكو مدريد 2 - صفر في مباراة الديربي يوم الأحد الماضي، للقاء قادش يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشارك مارسيلو (33 عاماً) ضمن التشكيل الأساسي في مباراة واحدة فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، بينما لا يزال مودريتش يشكل عنصرا أساسيا بالفريق تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وتألق مودريتش، الذي أتم 36 عاما من عمره في سبتمبر الماضي، في المباراة أمام أتلتيكو، وتفوق ريال مدريد في الصدارة بفارق 8نقاط إمام إشبيلية.

ويختتم ريال مدريد مبارياته في العام الجاري بمواجهة أتلتيك بيلباو في 22 كانون ديسمبر الجاري، ثم يستهل مشواره في العام الجديد بمواجهة خيتافي في الثاني من يناير المقبل.

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