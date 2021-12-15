تشيلسي يعلن جاهزية كانتي لمباراة إيفرتون

عاد لاعبا الوسط نغولو كانتي وتريفور تشالوباه إلى تدريبات تشيلسي، وقال النادي إنهما يمكنهما المشاركة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس.



ولم يلعب كانتي منذ أصيب في الركبة خلال الفوز 4-صفر على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، بينما تعرض تشالوباه لإصابة بعضلات الفخذ أمام واتفورد في وقت سابق هذا الشهر.



وتضرر خط وسط تشيلسي من الإصابات إذ عُزل ماتيو كوفاتشيتش بعد ظهور نتيجة فحص "كوفيد-19" إيجابية، بينما غاب جورجينيو عن مباراة بدوري الأبطال الأسبوع الماضي بسبب مشكلة بالظهر.



ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري بفارق خمس نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي ونقطة واحدة خلف ليفربول.

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