كومان يغيب عن مباراة بايرن الأخيرة خلال العام الجاري

تأكد غياب كينغسلي كومان عن صفوف بايرن ميونخ في المباراة الأخيرة للفريق هذا العام والمقررة أمام فولفسبورغ الجمعة ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بسبب إصابته بتمزق في الألياف العضلية للفخذ.

وتعرض كومان (25 عاماً) للإصابة خلال المباراة التي انتهت بالفوز على شتوتغارت 5 -صفر الثلاثاء وخرج بعد نصف ساعة فقط من بدايتها وشارك مكانه ليروي ساني.

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ويفتقد بايرن ميونخ بذلك عدة لاعبين في الوقت الحالي بسبب الإصابات أو فترات التعافي ما بعد الإصابة بعدوى كورونا، لكنه حسم بالفعل تصدره لجدول الدوري الألماني خلال الأجازة الشتوية للمسابقة.

وبعد الإجازة الشتوية، يستأنف بايرن ميونخ مشواره في الموسم بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ في السابع من يناير المقبل.