.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كومان يغيب عن مباراة بايرن الأخيرة خلال العام الجاري

  • الخط
كومان بايرن
كومان خلال مباراة بايرن ودورتموند التي هز فيها الشباك

كومان يغيب عن مباراة بايرن الأخيرة خلال العام الجاري

ميونخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تأكد غياب كينغسلي كومان عن صفوف بايرن ميونخ في المباراة الأخيرة للفريق هذا العام والمقررة أمام فولفسبورغ الجمعة ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بسبب إصابته بتمزق في الألياف العضلية للفخذ.

وتعرض كومان (25 عاماً) للإصابة خلال المباراة التي انتهت بالفوز على شتوتغارت 5 -صفر الثلاثاء وخرج بعد نصف ساعة فقط من بدايتها وشارك مكانه ليروي ساني.

ويفتقد بايرن ميونخ بذلك عدة لاعبين في الوقت الحالي بسبب الإصابات أو فترات التعافي ما بعد الإصابة بعدوى كورونا، لكنه حسم بالفعل تصدره لجدول الدوري الألماني خلال الأجازة الشتوية للمسابقة.

وبعد الإجازة الشتوية، يستأنف بايرن ميونخ مشواره في الموسم بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ في السابع من يناير المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم
مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
الأكثر قراءة
جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم
مرض غامض ظهر بجنوب السودان ضحاياه أصبحوا 89 حتى الآن مرض غامض ظهر بجنوب السودان ضحاياه أصبحوا 89 حتى الآن
مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
جديد ابن ثري مصري متهم بقتل 4 أشخاص.. حبس المحامين جديد ابن ثري مصري متهم بقتل 4 أشخاص.. حبس المحامين
هدف عكسي قاتل.. يقود تونس إلى نهائي كأس العرب هدف عكسي قاتل.. يقود تونس إلى نهائي كأس العرب
عمره 26 وأصبح رئيسا تنفيذيا.. متسرب جامعي يقود شركة بمليارات الدولارات عمره 26 وأصبح رئيسا تنفيذيا.. متسرب جامعي يقود شركة بمليارات الدولارات
قبل أن تذهب
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
اكتشف المزيد