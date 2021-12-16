أرسنال يهزم وست هام ويتقدم إلى المركز الرابع

تقدم أرسنال للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 - صفر على ضيفه وجاره وست هام يونايتد، يوم الأربعاء، في المواجهة اللندنية التي جرت بينهما ضمن المرحلة السابعة عشرة للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم بنفس المرحلة عن فوز وولفرهامبتون على مضيفه برايتون 1 - صفر، فيما تعادل كريستال بالاس 2 - 2 مع ضيفه ساوثهامبتون.

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وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه التاسع مقابل تعادلين و6 هزائم في البطولة هذا الموسم، إلى 29 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، متفوقا بفارق نقطة على وست هام، صاحب المركز الخامس.

وافتتح البرازيلي الشاب غابرييل مارتينيلي التسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 48، قبل أن تتضاعف معاناة وست هام، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه التشيكي فلاديمير كوفال في الدقيقة 67، لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل أرسنال النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز إيميل سميث روي، الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(المدفعجية) في الدقيقة 87، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله أليكسندر لاكازيت في الدقيقة 69.

ووضع وولفرهامبتون حدا لنتائجه المهتزة التي عانى منها في مبارياته الأخيرة بالبطولة، بعدما اقتنص فوزا صعبا 1 - صفر من ملعب مضيفه برايتون في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد وولفرهامبتون، الذي حقق فوزه الأول في البطولة منذ شهر تقريبا، إلى 24 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد برايتون عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقمص النجم المغربي رومان سايس دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف وولفرهامبتون الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وخيم التعادل 2 - 2 على لقاء كريستال بالاس وضيفه ساوثهامبتون.

وارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر، متفوقا بفارق 3 نقاط على ساوثهامبتون، صاحب المركز الخامس عشر، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في البطولة للمباراة السادسة على التوالي.

وتقدم كريستال بالاس مبكر بهدف في الدقيقة الثانية عن طريق الإيفواري ويلفرد زاها، لكن ساوثهامبتون أدرك التعادل عن طريق جيمس وارد براوس في الدقيقة 32.

واستغل ساوثهامبتون حالة الارتباك، التي عانى منها لاعبو كريستال بعد هدف التعادل، ليضيف الألباني أرماندو بروخا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 36، غير أن النجم الغاني المخضرم جوردان أيو منح التعادل لكريستال بالاس، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 65.