بينهم لوكاكو.. إصابة أربعة لاعبين من تشيلسي بكورونا

أعلن المدرب توماس توخيل إصابة روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وكالوم هودسون أودوي وبن تشيلويل بكوفيد-19 بينما أصيب كاي هافرتس بوعكة صحية، وذلك قبل مواجهة ضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت لاحق يوم الخميس.



وقال توخيل: كاي يشعر بوعكة صحية. نتيجته ليست إيجابية لكننا ننتظر باقي الفحوصات وقررنا عدم ضمه للفريق. أجرينا المزيد من الاختبارات اليوم الساعة 12 ظهرا لمعرفة من سيكون معنا على الغداء ولاختيار التشكيلة، بدأ هذا الوضع يوم الأربعاء حيث شعر اللاعبون بالمرض ولم يتدربوا.

مادة اعلانية