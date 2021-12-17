أغويرو يورط بيب غوارديولا

قالت شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية، إن نتيجة الفحص الذي خضع له بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جاءت غير حاسمة، ومن ثم ألغى النادي المؤتمر الصحافي المقرر يوم الجمعة قبل مباراة الفريق خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد الأحد المقبل.

وقالت الشبكة إن غوارديولا ينتظر نتيجة فحص كورونا بينما يتوقع أن تقام المباراة في موعدها كما هو مقرر.

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وشهد الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرا تأجيل أكثر من مباراة بسبب تفشي الإصابة بالفيروس سريع العدوى والانتشار في صفوف اللاعبين والأطقم الفنية.

وأشارت التقارير إلى أن حالة الاشتباه جاءت بعد سفر مدرب مانشستر سيتي إلى برشلونة لحضور مؤتمر اعتزال لاعبه السابق أغويرو.