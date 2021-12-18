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إصابات جديدة بكورونا تؤجل مباراة أستون فيلا وبيرنلي

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أستون فيلا
صورة لملعب المباراة قبل تأجيلها

إصابات جديدة بكورونا تؤجل مباراة أستون فيلا وبيرنلي

برمنغهام - رويترز

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة أستون فيلا وضيفه بيرنلي في الدوري يوم السبت بسبب ظهور مزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الأول وذلك قبل ساعتين من انطلاقتها.

وأضافت الرابطة: بعد مراجعة جميع المعلومات الجديدة التي قدمها أستون فيلا صباح السبت والحصول على نصيحة طبية منفصلة وافق مجلس الإدارة على الطلب الذي جاء نتيجة عدم وجود ما يكفي من اللاعبين في الفريق لخوض المباراة.

وجاء في بيان الرابطة أيضا: اتخذ القرار بناء على عدد حالات العدوى ىكوفيد-19 وحالات الإصابة وحالات المرض.

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