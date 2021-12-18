.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إنتر يواصل انتصاراته بخماسية في ساليرنيتانا

  • الخط
من لقاء إنتر وساليرنيتانا

إنتر يواصل انتصاراته بخماسية في ساليرنيتانا

ميلان - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

واصل إنتر ميلان سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب اكتساحه لمضيفه ساليرنيتانا 5 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 18 من المسابقة.

وحقق إنتر انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام ميلان صاحب المركز الثاني، والذي يلعب بعد غد الاحد أمام نابولي ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

على الجانب الآخر تلقى ساليرنيتانا الهزيمة الخامسة على التوالي، ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتقدم إنتر في الدقيقة 11 عن طريق الكرواتي إيفان بيرسيتش، قبل أن يضيف الهولندي دينزل دومفريس الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 51 أضاف أليكسيس سانشيز الهدف الثالث لإنتر، قبل أن يسجل لاوتارو مارتينيز وروبيرتو جاليارديني الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 77 و87 على الترتيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده
الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا
الأكثر قراءة
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
فيديو للحظات الأولى لوفاة محمد الشمري وابنه في حادث مروع فيديو للحظات الأولى لوفاة محمد الشمري وابنه في حادث مروع
ولي العهد السعودي يطلق مخطط ولي العهد السعودي يطلق مخطط "وسط جدة" باستثمارات 75 مليار ريال
تفاصيل جديدة عن رحيل السعودي الشمري شهير منصات التواصل تفاصيل جديدة عن رحيل السعودي الشمري شهير منصات التواصل
رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم
بطل مسلسل بطل مسلسل "رشاش" محمد القس يحصل على الجنسية السعودية
قبل أن تذهب
خبراء: إصرار أردوغان على خفض الفائدة يعرض الاقتصاد لكارثة
خبراء: إصرار أردوغان على خفض الفائدة يعرض الاقتصاد لكارثة
اكتشف المزيد