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برشلونة يخطط لإقفال ملف ديمبلي قبل نهاية العام

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عقد ديمبلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري

برشلونة يخطط لإقفال ملف ديمبلي قبل نهاية العام

برشلونة - د ب أ

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يأمل نادي برشلونة الإسباني في حسم مستقبل جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي بنهاية العام الحالي، بحسب ما قال ماتيو أليماني المدير الرياضي في النادي الكتالوني يوم السبت.

وينتهي عقد ديمبلي في نهاية الموسم وفي الوقت الذي أكد فيه المدير الفني تشافي هيرنانديز أن اللاعب يرغب في البقاء، لا توجد أي إشارة على قرب حسم مستقبل نجم منتخب فرنسا.

وذكرت تقارير صحفية أن ديمبلي يحظى باهتمام عدة أندية، علما بأنه يحق للنجم السابق لبوروسيا دورتموند الألماني الرحيل في نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

لكن أليماني أبدى ثقته في قدرة برشلونة على تجديد عقد ديمبلي (24 عاماً) الذي انضم للفريق في 2017 مقابل 105 ملايين يورو.

وقال أليماني لمحطة التليفزيون الرسمية لبرشلونة يوم السبت: نتابع هذا الملف منذ فترة ونسعى دائما للتوصل لاتفاق، لأنه يرغب في البقاء وهذا يمنحنا الكثير من الثقة، نحن في لحظة حاسمة، نأمل أن يتم حسم كل الأمور في نهاية العام.

وحال تجديد عقد ديمبلي فإن برشلونة سيقترب بشكل أكبر من انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف بعد ان تجاوزت ديونه حاجز المليار و200 مليون يورو ، مما دفعه لتخفيض سقف رواتب اللاعبين كما خسر الفريق جهود هدافه التاريخي ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن أليماني أكد أن هناك خطة لتفادي انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف مع إمكانية إبرام تعاقدات جديدة الشهر المقبل.

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