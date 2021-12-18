توخيل: نتائج تشيلسي لا تعكس أداءه

أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي أن النتائج المتواضعة للفريق لا تعكس أداءه في الملعب. وأضاف أن لاعبيه يجدون صعوبة في التعامل مع الإشادة وقد يكون ذلك أحد الأسباب العديدة التي تفسر تراجع النتائج.

وفاز فريق المدرب الألماني بثلاث بين آخر سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتراجع من صدارة الترتيب للمركز الثالث، متأخرا بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وثلاث عن ليفربول بعد 17 مباراة.

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وتعادل تشيلسي على أرضه 1-1 مع إيفرتون وخسر 3-2 على ملعب وست هام يونايتد في وقت سابق هذا الشهر، بينما أهدر نقاطا أيضا أمام مانشستر يونايتد وبيرنلي الشهر الماضي.

وأضاف توخيل: نقدم أداء جيدا وفي بعض الأحيان جيدا للغاية، لكن لا نحقق نتائج جيدة. هذا بالضبط الموقف الذي لا تريد أن تكون فيه. أداء جيد بدون نتائج هو أسوأ موقف.

وواصل: لا أري أين قدمنا مباراة سيئة ربما أمام وست هام وأرفض تحليل مباراة إيفرتون من النتيجة. عندما تنظر للنتائج فقط في كرة القدم فقد تتعرض للتضليل بشكل كبير. النتائج الأخيرة ليست ما كنا نتوقعه أو نستحقه.

وتابع المدرب الألماني: ربما نعاني أيضا عند الإشادة. لا أعتقد أنه سبب واحد، من الصعب قبول ذلك حتى بالنسبة لي لأننا نبحث دائما عن الأسباب ونريد دائما الحصول على دليل ونسعى لتحقيق نتيجة تعكس الأداء.

وسيلعب تشيلسي على أرض وولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز الثامن يوم الأحد.