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دورتموند يسقط مجدداً ويتأخر عن بايرن

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دورتموند هيرتا
دورتموند يملك 34 نقطة

دورتموند يسقط مجدداً ويتأخر عن بايرن

برلين - رويترز

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سقط بروسيا دورتموند ثاني الترتيب في فخ الهزيمة 3-2 أمام مضيفه هيرتا برلين يوم السبت ليتأخر بتسع نقاط عن بايرن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل بدء العطلة الشتوية.

وأحرز ماركو ريشتر هدفين في الشوط الثاني ليقلب هيرتا تأخره بهدف ويتقدم 3-1.

وكان دورتموند، الذي كان يسعى لتقليص الفارق مع بايرن بعد فوز حامل اللقب 4-صفر على فولفسبورغ يوم الجمعة، الطرف الأفضل في البداية رغم غياب المتألق جود بلينغهام للإيقاف والمدافع ماتس هوملز والحارس غريغور كوبل للمرض.

وأتيحت لدورتموند عدة فرص قبل أن ينجح يوليان براندت في افتتاح التسجيل بتسديدة من فوق الحارس ألكسندر شوفولوف في الدقيقة 31.

وانتفض هيرتا وأدرك التعادل عبر إسحاق بلوفضيل بتسديدة من أسفل الحارس مارفين هيتس بعد ست دقائق من الاستراحة.

ومنح ريشتر التقدم لصاحب الأرض 2-1 في الدقيقة 57 بتسديدة رائعة في الزاوية العليا.

وأكمل المهاجم البالغ عمره 24 عاما الثلاثية في الدقيقة 69 بعد خطأ من براندت عند حدود منطقة الجزاء.

وقلص البديل شتيفن تيغن الفارق لدورتموند بضربة رأس قبل سبع دقائق من النهاية.

وبقي دورتموند في المركز الثاني وله 34 نقطة متأخرا بتسع نقاط عن بايرن.

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