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يوفنتوس يهزم بولونيا وسط الضباب

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يوفنتوس بولونيا
يوفنتوس تقدم إلى المركز السادس

يوفنتوس يهزم بولونيا وسط الضباب

روما - رويترز

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هز ألفارو موراتا وخوان كوادرادو الشباك ليفوز يوفنتوس 2-صفر على مضيفه بولونيا وسط الضباب الكثيف يوم السبت ويتقدم إلى المركز السادس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح موراتا التسجيل بعد ست دقائق لكن صاحب الأرض كان الطرف الأفضل بعد ذلك.

وفشل فريق المدرب سينيسا ميهايلوفيتش في الاستفادة من استحواذه على الكرة وحسم الكولومبي كوادرادو فوز يوفنتوس بتسديدة غيرت اتجاهها في منتصف الشوط الثاني.

ورفع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس متساويا مع روما ويتأخران بخمس نقاط عن نابولي رابع الترتيب والذي يواجه ميلان يوم الأحد، بينما بقي بولونيا في المركز العاشر وله 24 نقطة.

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