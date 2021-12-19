الصربي فلاهوفيتش يعادل رقم رقم رونالدو في إيطاليا

عادل النجم الصربي دوشان فلاهوفيتش رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعدد الأهداف المسجلة في عام واحد في الدوري الإيطالي لكرة القدم (33)، خلال تعادل فريقه فيورنتينا 2-2 مع ضيفه ساسوولو ضمن المرحلة الثامنة عشرة الأحد.



ورغم أنه عوّض تأخره بهدفين إلى تعادل وأكمل اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة، فشل فيورنتينا بالبقاء منفردًا في المركز الخامس، بعد أن فاز كل من روما ويوفنتوس في مباراته السبت، تحتم على فيورنتينا الفوز الأحد للحفاظ على مركزه منفردًا، ليصبح في رصيده وروما ويوفنتوس 31 نقطة مع تفوق فريق العاصمة بفارق الأهداف في المركز الخامس، خلفه فيورنتينا ويوفنتوس سابعًا.



وتقدم ساسوولو 2-صفر في غضون خمس دقائق في الشوط الأول بفضل جيانلوكا ساماكا (32) ودافيدي فراتيزي (37)، إلا أن أصحاب الارض ردوا في الشوط الثاني بهدفي فلاهوفيتش (51) والأوروغوياني لوكاس توريرا (61)، قبل أن يطرد لاعبهم كريستيانو بيراغي في الدقيقة 68 بعد تحصله على إنذار ثانٍ.

وعزز فلاهوفيتش صدارته لترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم مع 16 هدفاً، رافعاً عدد أهدافه في 2021 إلى 33 في الدوري الإيطالي ليعادل رقم رونالدو الذي حققه في عام 2020 عندما كان في صفوف يوفنتوس، علمًا أن هذا الرقم لم يتحقق منذ 1960، وستكون الفرصة سانحة للصربي لكسر هذا الرقم في المباراة الأخيرة للعام ضد مضيفه فيرونا الأربعاء المقبل.