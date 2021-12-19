توتنهام يجتاز آثار "كورونا" ويفرض التعادل على ليفربول

بعد أسبوع من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا، رفع توتنهام هوتسبير وليفربول الروح المعنوية إلى عنان السماء بتعادل مثير 2-2 في مواجهة ممتعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل فترة عيد الميلاد يوم الأحد.

وأهدى خطأ الحارس أليسون بيكر التعادل لتوتنهام عبر سون هيونغ-مين في الدقيقة 74 بعدما رد فريق المدرب يورغن كلوب على تقدم صاحب الأرض بواسطة هاري كين عن طريق ديوغو جوتا وآندي روبرتسون.

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وأنهى ليفربول، الذي فشل في تحقيق الفوز لأول مرة في آخر تسع مباريات بجميع المسابقات، المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد روبرتسون بعد تدخل عنيف.

ولم يلعب توتنهام منذ أسبوعين وتم تأجيل مباراتين له في الدوري بعد تفشي فيروس كورونا بين صفوفه لكنه قدم أداء رائعا وأهدر العديد من الفرص.

وفي النهاية كان التعادل عادلا في مباراة رفعت الروح المعنوية في ظل سحابة القلق التي تفرضها الجائحة.

ويدخل ليفربول فترة عيد الميلاد وهو يتأخر بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر والذي كان انتصر 4-صفر على نيوكاسل يونايتد بينما يحتل توتنهام المركز السابع وله 26 نقطة من 15 مباراة.