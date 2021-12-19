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دورتموند يأمل بقاء هالاند إلى ما بعد الصيف

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هالاند
هالاند بات مطلباً لكبار أندية أوروبا

دورتموند يأمل بقاء هالاند إلى ما بعد الصيف

دورتموند - د ب أ

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أكد الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم هانز يواخيم فاتسكه أنه لا يزال يأمل في بقاء نجم هجوم الفريق إرلينغ هالاند إلى ما بعد الصيف المقبل.

وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة "بيلد" الألمانية، قال فاتسكه: من الممكن أن يرحل ارلينج ومن الممكن أن يبقىى بعدما أجرى النادي محادثة جيدة للغاية مع مينو رايولا وكيل اللاعب قبل بضعة أيام.

وتابع فاتسكه أنه يعرف أيضا أن عدة أندية كبرى تبذل مساعي لضم اللاعب النرويجي الدولي (21 عاماً) المرتبط بعقد مع دورتموند حتى 2024، وقال إنه يبدو أن من الممكن أن يستخدم هالاند بند الخروج الموجود في عقده بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال فاتسكه الذي أعلن عن إجراء المزيد من المحادثات: سيكون من الجيد له أن يبقى في الدوري الألماني، وفي النهاية سيكون الأمر على النحو التالي إما أن يبقى وعندئذ سنسعد بهذا أو أن يقول إنه اختار أن يفعل شيئا آخر.

وذكر فاتسكه الذي سيشغل مستقبلا منصب رئيس مجلس الإشراف على الدوري الألماني أنه يكافح من أجل بقاء هالاند في دورتموند بقدر كفاحه بالضبط من أجل بقائه في الدوري الألماني، واختتم تصريحاته بالقول إن كل نادِ في أوروبا يتحدث معه عن هالاند.

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