غريليش يستهدف الحصول على "الثلاثية" مع سيتي

أشاد جاك غريليش لاعب وسط مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم بمستوى اللاعبين الموهوبين في فريقه قائلا إن بوسع النادي الفوز بثلاثية من الألقاب هذا الموسم بالتتويج بألقاب الدوري المحلي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا معبرا عن أمله في إحراز أول لقب خلال مسيرته الاحترافية.



وفاز سيتي الذي يقوده المدرب الإسباني المخضرم، بيب غوارديولا، بآخر أربع مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي وحاليا ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 41 نقطة من 17 مباراة قبل مباراته في وقت لاحق يوم الأحد خارج ملعبه مع نيوكاسل يونايتد المتعثر في المركز 19 وقبل الأخير.



وردا على سؤال عن مدى قدرة فريقه على الفوز بهذه الثلاثية هذا الموسم قال غريليش: أعتقد ذلك.. لا أريد وضع الكثير من الضغوط على الفريق لكننا نملك الكثير من المواهب والكثير من اللاعبين الجيدين جدا في فريقنا.



وأضاف غريليش قوله: أعتقد أن بوسعنا النجاح في بضع منافسات هذا العام. هذا ما أتيت من أجله وهو الفوز بالألقاب ولذا فإنني أتمنى أن أحصل على بعض الميداليات في نهاية الموسم الحالي.



وأشار غريليش إلى أنه بحاجة لتحسين مستواه الشخصي بعد بدايته البطيئة نسبيا مع الفريق الذي انضم إليه في أغسطس آب مقابل 100 مليون جنيه إسترليني قادما من أستون فيلا حيث أحرز ثلاثة أهداف وهيأ ثلاث فرص للتهديف في 20 مباراة خاضها في جميع المنافسات.



وزاد: أحاول الاستمرار في التحسن طوال الوقت وأدرك تماما أن الاستمرار هنا لمدة أطول سيمنحني فرصة أكبر لتحقيق المزيد من التحسن.

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