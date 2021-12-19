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كانسيلو يتألق في فوز سيتي العريض على نيوكاسل

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كانسيلو سيتي نيوكاسل
كانسيلو سجل هدفاً وصنع آخر

كانسيلو يتألق في فوز سيتي العريض على نيوكاسل

مانشستر - رويترز

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أحرز جواو كانسيلو هدفا وصنع هدفا آخر ليقود مانشستر سيتي للفوز 4-صفر على مضيفه المتعثر نيوكاسل يونايتد يوم الأحد ويضمن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في يوم عيد الميلاد.

وافتتح سيتي التسجيل بعد خمس دقائق عندما أرسل كانسيلو تمريرة عرضية وضعها روبن دياز بضربة رأس في المرمى الخالي بعد سوء تفاهم في التعامل مع الكرة بين الحارس مارتن دوبرافكا والمدافع سيران كلارك.

وأضاف كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد عمل فردي أنهاه بتسديدة رائعة، وهز رياض محرز ورحيم سترلينغ الشباك في الشوط الثاني.

ويتصدر سيتي المسابقة برصيد 44 نقطة متقدما بأربع نقاط على ليفربول ثاني الترتيب، والذي يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير في وقت لاحق ، وست نقاط على تشيلسي الذي تعادل بدون أهداف مع مضيفه وولفرهامبتون واندرارز، بينما بقي نيوكاسل في المركز قبل الأخير بعشر نقاط.

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