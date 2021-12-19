ليفاندوفسكي: لا أستطيع تحطيم أرقام الأسطورة مولر

أعرب نجم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم روبرت ليفاندوفسكي مجددا عن شعوره بالفخر لاقتران اسمه باسم أسطورة كرة القدم الألمانية جيرد مولر.

وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة "بيلد" الألمانية، قال البولندي الدولي: إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن أرتبط بمثل هذا الاسم العظيم ومثل هذه الشخصية العظيمة.

مادة اعلانية

وتمكن ليفاندوفسكي مجددا من تحطيم رقم قياسي آخر مسجل باسم مولر من حيث تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في عام واحد بالدوري الألماني عبر الهدف الذي أحرزه في مرمى فولفسبورغ يوم الجمعة.

وبهذا الهدف رفع ليفاندوفسكي رصيد أهدافه إلى 43 هدفا في عام واحد فقط بالدوري الألماني ليتفوق على أسطورة بايرن السابق جيرد مولر الذي سجل 42 هدفا في عام 1972.

وكان المهاجم البولندي ليفاندوفسكي حطم قبل ذلك رقم مولر الذي ظل صامدا لمدة 49 عاما والخاص بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في موسم واحد بعدما سجل 41 هدفا في موسم 2020 - 2021.

وأضاف ليفاندوفسكي الذي قال إنه لا يشغل باله قبل خوض أي مباراة بالرقم القياسي التالي الذي يمكن كسره: هناك أيضا أرقام قياسية لا يستطيع المرء كسرها.

تجدر الإشارة إلى أن مولر هو أيضا صاحب الرقم القياسي من حيث إجمالي عدد الأهداف التي أحرزها في الدوري الألماني بـ 365 هدفا ويأتي بعده ليفاندوفسكي في المركز الثاني بـ 296 هدفا.